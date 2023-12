PSG, Real Madrid - Mercato : coup de tonnerre pour Mbappé et Zidane, réunis en 2025 ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Malgré qu'il ait été snobé à l'été 2022 par Kylian Mbappé, qui a préféré prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid voudrait toujours recruter l'attaquant français, qui arrive une nouvelle fois en fin de contrat en juin prochain.

Mbappé et Zidane réunis au Real Madrid en 2025 ?

Mais selon les informations du média espagnol, Todofichajes, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu compteraient sur une arrivée de Kylian Mbappé à l'été 2025 et non à l'été prochain. La raison ? Le champion du monde 2018 voudrait finalement prolonger d'un an son contrat avec le PSG pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques 2024 de Paris en tant que représentant de la capitale. Toujours d'après le média espagnol, le plan du Real Madrid serait ensuite d’accueillir Kylian Mbappé à l'été 2025 avec un retour de Zinédine Zidane sur son banc.

Podcast Men's Up Life