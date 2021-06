PSG, Real Madrid – Mercato : de nouvelles offres sont tombées pour Sergio Ramos et Varane !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Chaque jour les feuilletons Sergio Ramos et Raphaël Varane alimentent les médias espagnols. Le capitaine du Real Madrid est en fin de contrat et le champion du monde français n'a toujours pas prolongé alors que son bail expire dans un an.

Séville est passé à l'attaque pour Ramos, Varane a trois offres

Selon EsRadio, le FC Séville propose à Sergio Ramos, son ancien joueur, un contrat de quatre ans, soit jusqu'en 2026, avec un salaire de 7 M€ par saison. Selon Josep Pedrerol, du Jugones, Varane, lui, a trois offres importantes dans les mains : deux viennent d'Angleterre, de Chelsea et Manchester United, et la 3e vient du PSG. A suivre, évidemment !

Des offres dévoilées pour Ramos et Varane

En provenance d'Espagne, les dernières infos font état de nouvelles offres reçues par le Real Madrid pour Ramos et Varane, dans le viseur du PSG notamment...