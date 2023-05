PSG, Real Madrid - Mercato : Harry Kane a choisi son futur club !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le récent coup de pression d’Harry Kane à la direction de Tottenham n’est pas passé inaperçu. « Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. En fin de compte, mon objectif est maintenant de profiter au maximum de cette dernière semaine et d’essayer de terminer par une victoire à Leeds dimanche », a-t-il déclaré le week-end dernier. Les mots de l’attaquant anglais n’étaient pas innocents.

Record en vue pour Kane ?

Conscient d’être très courtisé en vue du mercato estival (PSG, Real, Bayern), Kane aurait déjà choisi son futur club : Manchester United. Selon The Sun, le buteur de 29 ans n’aurait aucune intention de quitter l’Angleterre et a en tête le record de buts en Premier League, fixé à 260 par Alan Shearer. Il n’est plus qu’à 48 réalisations de cette barre mythique. Le média anglais affirme même que si un transfert n’est pas conclu cet été, Kane sera déterminé à partir libre dans un an.

Pour résumer Dans les petits papiers du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Harry Kane (29 ans) ne fera pas de veux os à Tottenham et serait prêt à trahir les Spurs en signant chez un ennemi anglais : Manchester United ! Avec un record en vue...

