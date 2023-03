PSG, Real Madrid - Mercato : l’opération séduction avec Bellingham est lancée

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid a sans doute plus besoin d’un avant-centre mais il donne sa priorité au recrutement d’un milieu de terrain au mercato estival. Afin de pallier les éventuels départs de Toni Kroos et Luka Modric, les Merengue scrutent ainsi avec attention le dossier Jude Bellingham.

Dans son édition du jour, AS affirme qu’un émissaire du Real Madrid s’est récemment déplacé en Allemagne pour rencontrer le joueur du Borussia Dortmund ainsi que son entourage. Le but de la manœuvre : prendre un premier contact concret et connaître ses intentions d’avenir.

Le quotidien madrilène ajoute que Liverpool serait le principal courtisan de Bellingham, en plus du PSG. En Allemagne, le Reds seraient même considérés comme la destination favorite de l’international anglais. Des sources proches du joueur de 19 ans assurent toutefois que rien n’est fait dans son esprit.