PSG - Mercato : Mbappé a fait des clins d'œil au Real Madrid à la cérémonie FIFA The Best

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Kylian Mbappé continue de faire saliver le Real Madrid ! Déçu par la prolongation du génie français au PSG, les fans et observateurs des Merengues n’ont pas l’air rancunier envers le Champion du Monde 2018. Hier, lors la cérémonie des trophées FIFA The Best à Paris, tous les regards étaient braqués sur Kylian Mbappé.

Lors de l’arrivée du Parisien sur le tapis rouge, la presse espagnole a tenté de l’interrogé sur une signature au Real Madrid en 2024. Kylian Mbappé a répondu par un clin d’œil, de quoi enflammer toute l’Espagne. Sur le plateau d’El Chiringuito, le geste du Français a été étudié par tous les consultants. Une experte du langage non verbale a même été amenée dans l’émission phare espagnole… Ils sont tous sans appels, Kylian Mbappé veut signer au Real Madrid. Le Français est réellement devenu une star mondiale…

Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !