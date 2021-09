PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a vendu la mèche à ses coéquipiers pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Malgré deux offres formulées par le Real Madrid pour le recruter cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais alors qu'il arrive en fin de contrat l'été prochain, l'attaquant français semble se diriger vers un départ libre pour la Casa Blanca.

Selon les dires de Fabrizio Romano, le champion du monde 2018 aurait déjà annoncé à ses coéquipiers du PSG son intention de rejoindre le club merengue. "Ce n’est pas seulement mon sentiment, mais c’est aussi ce que l’on me dit : le rêve de Mbappé est de jouer au Real Madrid. Il l’a aussi dit à ses coéquipiers du PSG. Tout peut se passer dans le football, mais je pense que son prochain club est le Real Madrid", a lâché le journaliste italien pour le Bronx Cheer Football Show.

