PSG, Real Madrid - Mercato : Mourinho torpille le dossier Ramos avec un atout dans sa manche

Il y a plus d'un mois, la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid était considérée comme acquise. Buyo, l'ancien gardien madrilène, avait même certifié que tout était déjà réglé. Pourtant, l'avenir du capitaine de la Roja n'est toujours pas tranché. Il reste flou alors que le PSG garde un œil discret sur la situation.

Le pire, c’est que Ramos lui-même a entretenu ce flou à son retour de vacances. C'est ce que rapporte Deportes Cuatro, avec cette réponse du Sévillan, interrogé sur sa prolongation : « On va voir. On va voir. Tout est en ordre, comme toujours », a lâché le capitaine du Real Madrid. Il n’en fallait pas plus pour mettre la puce à l’oreille de José Mourinho.

Mourinho a replacé Ramos dans l'axe avec succès

Selon le Daily Mail, l’entraîneur de Tottenham rêverait d’attirer celui qui a été son joueur entre 2010 et 2013 à la Maison Blanche. À son crédit, « The Special One » peut se vanter d’avoir été celui qui a installé le latéral droit Ramos dans l’axe. Avec le succès que l’on sait aujourd’hui.