PSG, Real Madrid - Mercato : Pierre Ménès soulève un bémol préoccupant sur Mbappé

Le PSG a confirmé son statut de champion d’automne en s’imposant sans coup férir dimanche contre l’AS Monaco au Parc des Princes (2-0). Un doublé de Kylian Mbappé a permis aux hommes de Mauricio Pochettino de dominer une équipe monégasque qui aurait pourtant mérité de faire mieux tant ses adversaires ont semblé en petite forme.

« Au niveau du rendement, on peut faire mieux. On est une équipe spéciale, avec un effectif qui a des caractéristiques spéciales, a expliqué le coach du PSG en conférence de presse. Le talent, on l'a. Si on s'améliore, et on va le faire, on arrivera en février ou mars dans les meilleures conditions pour être compétitifs en Ligue des champions. »

Pour Pierre Ménès, ce succès étriqué porte le sceau du PSG dans sa version 2021-2022, où Mbappé est l’élément dominant... avant un départ en 2022 ? « On vu un match du PSG version 2021-2022. Pas convaincant, bien ronronnant mais avec un Mbappé qui te gagne le match. Je me demande où serait Paris sans Mbappé cette saison, a-t-il analysé sur son blog. Il a d’abord transformé le penalty obtenu par Di Maria puis, bien servi par Messi, a enroulé une jolie frappe dans le petit filet opposé. »

Dans son "Face à Pierrot", le consultant a également évoqué l'avenir de Mbappé avec cette confrontation face aux Merengue qui change beaucoup de choses concernant son avenir : « Le fait de tomber sur le Real, ça va le convaincre de ne plus négocier avec le club madrilène... A moins que ce soit déjà fait comme la rumeur le dit souvent ! Toujours est-il que si le transfert n'est pas réglé, il ne se règlera pas là. Mbappé est trop respectueux du football pour aller négocier contre son adversaire européen. Après je pense que le résultat final de la confrontation n'aura aucun effet sur son choix. Même s'il doit quitter le PSG, ce qu'il fait depuis le début de saison « chapeau »... Il ne laisse rien transparaître, il est très performant ».

