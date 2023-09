PSG, Real Madrid - Mercato : une offre à 240 M€ est tombée à l'eau pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Écarté durant l'été par le Paris Saint-Germain pour son refus de prolonger, Kylian Mbappé a finalement fini par réintégrer le groupe de Luis Enrique et est resté au PSG cet été. Mais alors que le capitaine des Bleus arrive en fin de contrat en juin prochain et qu'on ne sait toujours pas ce qu'il a décidé pour son avenir, Sport croit savoir que le Real Madrid n'aurait toujours pas perdu espoir de conclure son arrivée.

Le Real Madrid voulait faire une offre astronomique pour Mbappé cet été

Le quotidien espagnol révèle également que les dirigeants merengue auraient été ouverts à débourser entre 230 et 240 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé dès cet été et l'auraient même fait savoir à sa mère, Fayza Lamari. Mais la perpective de négocier avec le PSG et son président, Nasser al-Khelaïfi, aurait refroidi les pensionnaires de Santiago-Bernabéu, qui n'ont finalement pas bougé le petit doigt cet été pour s'offrir le champion du monde 2018.

