PSG, Real Madrid, OL - Mercato : Mbappé, Ramos, Benzema... Pérez lâche 3 bombes mondiales !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Florentino Pérez n’en démord pas. Malgré l’échec cuisant de la Super Ligue, où seuls le Real Madrid et le FC Barcelone subsistent après le retrait des dix autres participants, le président merengue continue de défendre son projet.

« Si vous pensez que c’est la fin de la Super Ligue, vous vous trompez fortement, a-t-il claironné sur La Cadena Ser. Nous n'avons juste pas su bien l'expliquer. Ma crédibilité entamée ? J’en ai gagné assez dans le passé, on sait ce que j’ai apporté au football. » Au-delà de ce seul sujet épineux, le président du Real Madrid s’est penché en détails sur le mercato à venir. Et Pérez n’y est pas vraiment allé avec le dos de la cuillère en évoquant trois dossiers qui font couler de l’encre : Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Karim Benzema.

« Peut-être que nous devrons vendre Karim Benzema... »

« Si c'est la fin des gros transferts ? Personne ne le sait. Mais la Super League venait palier les pertes économiques de cette année. Si Mbappé ne vient pas cet été, je crois que personne ne va se tirer une balle. Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas possible. Je pense que les socios sont contents du travail que je fais, a-t-il répondu sur le buteur du PSG avant d’évoquer Ramos. J’aime Sergio comme si c’était mon fils. Sa prolongation ? Ça ne dépend pas de lui mais de la situation du Real Madrid. Économiquement, c’est difficile. Peut-être que nous devrons vendre Karim Benzema. Je ne sais pas... Je donne juste un exemple. »