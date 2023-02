Real Madrid : Ancelotti a trouvé le remplaçant de Benzema en Premier League !

Le Real Madrid est à la recherche d’un digne successeur à Karim Benzema ! Si le Ballon d’Or français est toujours très décisif, à 35 ans, le buteur est parfois victime de quelques pépins physiques. Si pour renforcer l’attaque des Merengues les dirigeants madrilènes ont quelques idées, une star brésilienne pour rejoindre la Casa Blanca très prochainement.

Selon les informations d’ESPN, Carlo Ancelotti, voudrait absolument signer Richarlison. Le technicien italien souhaiterait réaliser une réunion à Madrid avec le joueur qu’il a connu à Everton. Pas totalement convaincant chez les Spurs qu’ils l’ont recruté pour 58 millions d’euros, Tottenham pourrait être tenté de vendre le joueur selon me média. Affaire à suivre…

🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9