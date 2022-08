Real Madrid : Ancelotti annonce 3 absents pour l'Espanyol Barcelone et clôt le mercato dans le sens des arrivées

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le point médical

"Toni Kroos a bien récupéré, nous avons Nacho et Álvaro Odriozola qui sont indisponibles, ainsi que Jesús Vallejo, qui a eu des problèmes."

L'Espanyol Barcelone

"C'est un match que nous avons perdu l'année dernière et nous allons essayer de bien faire."

Mariano

"Je compte sur Mariano, mais il a le meilleur attaquant du monde devant lui."

Asensio

"Si Marco Asensio part, nous ne signerons personne car nous n'en avons pas besoin."

Ceballos

"Dani Ceballos reste, cela ne fait aucun doute. Cela nous rend heureux. Il mérite de jouer plus, et il jouera plus."

Le départ de Casemiro

"Ce n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi la bonne relation que nous avions. Quand Casemiro part, on se sent désolé et triste. Aujourd'hui, il va commencer sa nouvelle étape et nous lui souhaitons le meilleur."