Real Madrid : Ancelotti fait une annonce sur Bellingham et donne des indices sur son onze contre Villarreal

Villarreal

"Villarreal a changé un peu avec Quique Setién. Ils jouent un football avec une identité très claire, ils jouent un très bon football. Je pense que ce sera un match divertissant, car nous voulons aussi faire un bon match. Pour gagner, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes."

Son onze de départ

"Demain (samedi), une équipe fraîche va jouer, la plupart de ceux qui n'ont pas joué contre Cacereño. C'est une équipe qui est proche de celle de l'année dernière. Après ça, à chaque match, je choisirai qui est le meilleur. La Super Coupe est un titre très important pour nous et j'essaierai d'aligner la meilleure équipe."

A-t-il demandé Bellingham à ses dirigeants ?

"Non. Jude Bellingham a prouvé lors de la Coupe du Monde qu'il était un grand milieu de terrain, comme d'autres. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, Enzo Fernandez, Pedri et Gavi... Il y a beaucoup de jeunes milieux de terrain qui émergent et Bellingham en fait partie, mais je vais me concentrer sur mes milieux de terrain, qui sont très bons : Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde... Nous avons beaucoup de jeunes joueurs ici."