Real Madrid : Ancelotti tient son Haaland et vend enfin la mèche pour son avenir personnel

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La conférence de presse a commencé sur une petite boutade bien négociée par Carlo Ancelotti. A la question de savoir s’il échangerait-il Vinicius contre Erling Haaland, le coach du Real Madrid ne s’est pas démonté. « Ce sont des joueurs fantastiques. Je profite de la qualité de Vinicius et Guardiola de Haaland, chacun a le sien », a-t-il souri face aux médias. Ancelotti a Vinicius Lancé sur les critiques dont il a fait l’objet ces dernières semaines avant que le Real Madrid relève la tête, « Carletto » est resté serein. « J'écoute les critiques. Nous devons vivre dans un monde où nous devons écouter les gens, a-t-il affirmé. Il y a des critiques que tu comprends et d'autres que tu ne comprends pas. Celles que tu comprends aident à s'améliorer. »

Ancelotti au Real la saison prochaine !

Au sujet du déplacement demain à Cadix, Ancelotti a fait savoir que ni Vinicius ni Toni Kroos ne seront présents afin de préparer au mieux le quart de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea (mardi, 21h). En revanche, Eden Hazard pourrait être testé. « En tant que titulaire, je ne sais pas. Mais oui, il a une chance de jouer », a-t-il ajouté.

Enfin, le coach du Real Madrid a eu un petit mot sur son avenir. « Je crois que je serai toujours là la saison prochaine parce je vais respecter mon contrat, a-t-il souri. Le club me montre beaucoup d’affection. Il n’y a rien à dire de plus. Le président m’a toujours soutenu et il le fait encore. »

🎙️👂Ancelotti: "Escucho las críticas. Tenemos que vivir en un mundo donde debemos escuchar a la gente"



👉"Hay críticas que entiendes y otras no. Las que entiendes ayudan a mejorar". pic.twitter.com/BgzMYwHe7T — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du Real Madrid à Cadix lors de la 29e journée de Liga (21h). L'entraîneur italien en a profité pour évacuer la question sur son avenir.

Bastien Aubert

Rédacteur