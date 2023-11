Real Madrid : de nouvelles fuites sur l'avenir d'Ancelotti

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Libre de tout contrat au mois de juin prochain, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est annoncé depuis des lustres sur le banc de touche du Brésil. Un accord aurait déjà été signé pour qu'il devienne sélectionneur à l'issue de la saison.

Kaka aurait vendu la mèche

Une thèse que confirme Luis Fabiano, l'ancien attaquant du FC Séville et du Brésil. Dans une interview au Chiringuito, le joueur, interrogé sur la possible arrivée d'Ancelotti, a eu cette réponse : "Oui, j'ai eu Kaka et il m'a dit qu'il y avait de grandes chances qu'Ancelotti arrive". À suivre...

😳 "¿ANCELOTTI a BRASIL? He hablado con KAKA... y tiene GRANDES POSIBILIDADES".



A LUIS FABIANO se le ¿escapa? el futuro del técnico italiano #ChiringuitoAncelotti. pic.twitter.com/rt77swxP34 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2023

Podcast Men's Up Life