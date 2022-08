Real Madrid : Eden Hazard bouleverse le plan Mercato des Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Carlo Ancelotti et Florentino Perez ont fermé la porte au recrutement d'un « N°9 » au Real Madrid, c'est essentiellement parce que l'idée directrice des Merengue et de bricoler un peu afin de gérer la rotation derrière Karim Benzema.

Dans un effectif où Rodrygo Goes est amené à prendre un peu plus d'épaisseur, Carlo Ancelotti a aussi prévu de s'appuyer sur Marco Asensio s'il reste... Et de reconvertir Eden Hazard en avant-centre pour le relancer.

Hazard refuse de jouer les bouches-trous devant

Problème ? Si l'on en croit Marca, l'ancien joueur de Lille et de Chelsea n'est pas convaincu par l'idée de jouer sur le front de l'attaque et aurait sollicité un entretien avec le « Mister » pour retrouver sa position initiale, estimant ne pas avoir assez de repères à son nouveau poste.

Laissé sur le banc lors de la victoire face à l'Eintracht Francfort en Super Coupe d'Europe, Eden Hazard pourrait bien pousser le Real à reconsidérer sa position sur le recrutement d'un avant-centre. En attendant, Carlo Ancelotti a éteint tout problème avec l'international belge : « Cette saison, ce que je sais c'est qu'il jouera plus que l'an dernier. Il pourra jouer dans diverses positions et dans tous les cas, il jouera plus que l'an passé ».