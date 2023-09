Real Madrid, FC Barcelone : Endrick en remet une couche sur Mbappé, coup dur pour Gündogan

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Presse catalane

Sport : "Exposition et doublé de Ferran Torres"

On commence cette revue de presse par Sport, qui comme l'ensemble des quotidiens espagnols, revient sur la large victoire ce mardi de l'Espagne contre Chypre (6-0), à l'occasion de la sixième journée des éliminatoires de l'Euro 2024, grâce notamment à un doublé de l'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres.

📰 | #PortadaSPORT



🔝 Exhibición y doblete de Ferran Torres



🏆 Primer título para el Barça de Roger Grimau



🏟️Aitana Bonmatí ya tiene un campo con su nombre



🗣️ Cancelo: "La Champions es un objetivo real"https://t.co/Un6iNmoCpL — Diario SPORT (@sport) September 12, 2023

Mundo Deportivo : "Rouleau"

De son côté, Mundo Deportivo s'est attardé sur les nouvelles perles de la Masia, le centre de formation du Barça, et s'inquiète de la blessure d'Ilkay Gündogan. Sorti sur blessure lors de la victoire ce mardi de l'Allemagne face à l'équipe de France (2-1) en match amical, le milieu de terrain des Blaugrana a été touché à la hanche.

Presse madrilène

Marca : "Nous aimons l'Espagne !"

Du côté de la presse madrilène, Marca salue le bon début de saison du latéral droit du Real Madrid, Dani Carvajal, que ce soit avec la Casa Blanca ou la Roja.

AS : "Grenade est une fête"

Enfin, AS revient sur l'interview qu'Endrick, futur joueur du Real Madrid, a accordé à la chaîne de télévision brésilienne, TNT Sports. L'attaquant brésilien a de nouveau été interrogé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé chez les Merengue, faisant un nouvel appel du pied à la star du Paris Saint-Germain. "Ce serait merveilleux. Je suis un fan du Real Madrid, donc plus il y a de bons joueurs qui viennent, mieux c’est. Ce serait fantastique s’il venait."

📰 Ya está aquí la #portadaAS del miércoles, 13 de septiembre

⚽🇪🇸 ¡Granada es una fiesta! pic.twitter.com/dwOOpFqnHh — Diario AS (@diarioas) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life