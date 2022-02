Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Ancelotti torpille la future priorité de Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le Real Madrid s'apprête à connaître riche en arrivées spectaculaires, la plus belle de toutes étant forcément celle de Kylian Mbappé. Mais Florentino Pérez compte bien renforcer considérablement son effectif, après avoir amorti les pertes liées à la pandémie depuis deux ans. Et s'il y aura des stars, il y aura également des joueurs moins connus mais tout aussi important. Ainsi, selon ABC, les Merengue chercheraient un latéral gauche, Marcelo étant sur le départ et Ferland Mendy régulièrement blessé.

Gaya est une priorité pour Xavi

Parmi les pistes étudiées, on trouve l'ancien de la maison Sergio Reguilon, aujourd'hui à Tottenham et pour lequel la Maison Blanche possède une option de rachat de 40 M€. Mais il y a également Angelino (RB Leipzig) et José Luis Gaya (Valence). Les deux coûteraient aux alentours de 30 M€. Gaya, 26 ans, en est à deux buts et quatre passes décisives au sein d'une formation qui traverse une énième saison compliquée.

Son profil est très apprécié de Xavi, qui voit en lui la doublure de Jordi Alba dans un premier temps et son successeur à moyen terme. Les deux possèdent à peu près les mêmes caractéristiques et Alba jouait également à Valence avant d'arriver à Barcelone. Si les Blaugrana ont été tout proches de recruter Nicolas Tagliafico (29 ans, Ajax) cet hiver, José Luis Gaya est la vraie priorité de Xavi. Son principal problème étant qu'il est trop cher pour un club qui préfère faire des folies pour des attaquants...

Barcelona, aware that they need to strengthen the left-back spot, have chosen José Luis Gayà as the main candidate for that position. [sport] pic.twitter.com/FTdn9YCgFR — barcacentre (@barcacentre) January 14, 2022