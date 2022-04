Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le remplaçant de Lewandowski déniché chez les Merengue ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le FC Barcelone va tout tenter pour recruter Robert Lewandowski cet été. Le buteur polonais veut venir rejoindre le club catalan et ne souhaite pas rester une saison de plus au Bayern Munich. Après le probable échec du dossier Haaland, le Barça a trouvé une référence au poste d’avant-centre. Le remplaçant de Lewandowski pourrait se trouver chez les Merengue.

Selon le journaliste Maximilian Koch, le Bayern Munch aurait coché le nom de Luka Jovic pour remplacer Lewandowski. Le buteur serbe, qui ne joue pas avec le Real Madrid, pourrait donc venir renfoncer le Bayern et retrouver un championnat qu’il connaît bien.

In addition to Sébastien Haller, the name of Luka Jović (24) is also being discussed at FC Bayern. The Serbian striker is out of favor at Real Madrid and would be available for a relatively low fee. Haller and Jović are considered affordable solutions [@Koch_AZ, @Abendzeitung] pic.twitter.com/4VjalkV4nJ