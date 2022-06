Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Marcelo et Dani Alves réunis avec Ronaldo ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le mercato estival est officiellement lancé depuis plusieurs jours. Libres, depuis leur départ du FC Barcelone et du Real Madrid, Dani Alves et Marcelo ne comptent pas mettre un terme à leur carrière cet été. Les deux défenseurs latéraux pourraient se lancer dans un nouveau challenge en rejoignant Ronaldo la saison prochaine.

Selon UOL Esporte, le Brésilien Ronaldo aimerait beaucoup réunir Marcelo et Dani Alves sous les couleurs du Real Valladolid, la saison prochaine. Avec eux, les latéraux amèneraient une grande expérience au club de Valladolid.

