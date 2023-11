Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : nouveau coup dur pour les deux clubs dans le dossier Sané

Depuis plusieurs semaines, l'ailier droit du Bayern Munich, Leroy Sané, qui aurait des envies d'ailleurs en vue de la saison prochaine, est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et surtout du Real Madrid.

Mais en plus de Liverpool, qui ferait de l'Allemand une piste prioritaire sur le marché des transferts, un autre cador de Premier League serait entré dans la danse dans ce dossier, si l'on en croit les informations du journaliste allemand de BILD, Christian Falk. Il s'agirait de Manchester City, club où Leroy Sané a déjà évolué de 2016 à 2020. Le champion d'Europe en titre serait intéressé pour une arrivée de son ancien joueur l'été prochain.

Our Story: Manchester City is like Liverpool interested in a Transfer of Leroy Sané in Summer 2024 @BILD_Sport @alto