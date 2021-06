Real Madrid, FC Barcelone : Neymar bloque Mbappé au PSG, Pellegrini bientôt blaugrana ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : "Si Ramos veut continuer, qu'il appelle"

Toujours sans club après la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos voit les Merengue lui ouvrir la porte pour une prolongation. Leur offre d'un an de plus avec 10% de réduction salariale est caduque mais une source proche de Florentino Pérez assure que si l'Andalou fait le premier pas, un accord pourrait être rapidement trouvé.

AS : Neymar bloque Mbappé

Vous vous demandez peut-être pourquoi Nasser al-Khelaïfi s'est montré aussi agressif à propos de l'avenir de Kylian Mbappé dans L'Equipe de lundi ? AS a la réponse : parce que le président du PSG a fait une promesse à Neymar au moment de sa prolongation ! Le Qatari aurait juré que l'attaquant français ne quitterait pas la capitale cet été et qu'il y aurait en plus un gros recrutement.

El Mundo Deportivo : l'option Pellegrini

Le capitaine de l'AS Roma est sous contrat jusqu'en 2022 et peut être transféré moyennant 30 M€. Le FC Barcelone est très intéressé par le milieu de terrain italien de 24 ans, même si l'Atalanta Bergame est également sur les rangs. Ronald Koeman attend du renfort dans ce secteur de jeu et le Giallorosso est un vrai objectif, même s'il n'est pas le seul joueur ciblé.