Real Madrid, FC Barcelone, PSG, Juventus Turin – Mercato : le nom du club où jouera Erling Haaland en 2021-22 est connu

Auteur de 39 buts et 12 passes décisives cette saison, Erling Haaland confirme à 20 ans qu'il est l'un des meilleurs buteurs de la planète foot. Pas étonnant que de nombreux gros gros européens (Real Madrid, FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Juventus Turin etc) rêvent de l'enrôler. Mais selon Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, pas question d'un départ cet été.

« Haaland jouera encore chez nous la saison prochaine », a en effet soutenu l'ancien international, sur Sky Sports. Un message qui a le mérite d'être clair et concis. Et irrévocable ?

