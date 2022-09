Real Madrid, FC Barcelone, PSG – Mercato : l'agent d'Haaland prépare déjà le terrain pour un départ !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si Erling Haaland (22 ans) est plutôt heureux et enquille aujourd'hui les buts à Manchester City, cela n'empêche pas son entourage de préparer le terrain pour l'avenir. D'après SPORT, l'ancien cyborg du Borussia Dortmund est toujours calé sur un départ des Citizens à l'horizon 2024... quand sa clause libératoire anglaise sera devenue active et permettra à un géant européen de se l'offrir.

Toujours selon le quotidien catalan, la prévoyante Rafaela Pimenta, héritière du porte-feuille de joueurs de Mino Raiola, est déjà dans l'anticipation de 2024. L'avocate brésilienne aurait notamment planifié des rendez-vous avec le Real Madrid et le PSG dans les prochaines semaines après avoir déjà discuté avec Joan Laporta au FC Barcelone.

Rafaela Pimenta entame sa tournée des grands d'Europe

Consciente que le Real et le Barça vont être amené à repenser à la suite vu les âges avancés de Karim Benzema et Robert Lewandowski, Rafaela Pimenta laisse aussi le champ ouvert à Paris dans l'éventualité d'un départ de Kylian Mbappé. Du côté du tandem madrilène Florentino Perez – José Angel Sanchez, cette rencontre avec l'agente d'Haaland est une occasion en or de rattraper le coup de l'été 2024 où les Merengue avaient été moqués pour avoir laissé filer Mbappé et son plus grand rival en l'espace de quelques jours... Rappelons que, dans deux ans, il en coûtera 150 M€ pour s'offrir Erling Haaland.