Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : le clan Wirtz fait une grande annonce pour son avenir

Le Bayer Leverkusen réalise une première partie de saison exceptionnelle avec 18 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues. L'équipe dirigée par Xabi Alonso déploie un football spectaculaire qui lui permet d'être leader de Bundesliga et de son groupe d'Europa League. Plusieurs joueurs évoluent à un niveau exceptionnel, comme les latéraux Grimaldo et Frimpong, l'attaquant Boniface ou le milieu offensif Wirtz.

Justement, concernant ce dernier, on sait que le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le PSG étaient très intéressés par celui qu'Alonso a présenté comme un futur très grand. Le transfert était estimé à 120 M€. Le Bayern Munich, impressionné par ses prestations, s'est joint à la course. Mais le père de Florian Wirtz a calmé les courtisans à son rejeton : "Actuellement, tout laisse à penser que Florian continuera à jouer à Leverkusen la saison prochaine". La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, surtout en football, mais cette déclaration est loin d'être anodine. Fin des spéculations autour de l'avenir de Florian Wirtz pour 2024-25 ?

