Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : un coup de pouce scandaleux de Tebas pour Haaland ?

A chaque jour sa rumeur concernant Erling Haaland ! Et parfois, il y en a même plusieurs dans une journée ! Ainsi, ce dimanche, la presse allemande annonce qu'Erling Haaland est plus proche que jamais de Manchester City, même si sa priorité serait de signer au Real Madrid. Une version à laquelle n'adhère pas la quotidien catalan Sport qui, pour sa part, annonce que le géant norvégien est davantage en route pour Barcelone et avec la complicité de Javier Tebas, qui plus est !

Sport croit savoir que le président de la Liga aurait tout intérêt à voir Haaland signer en Catalogne afin d'avoir un Clasico équitable, vu que Kylian Mbappé devrait s'engager avec le Real Madrid. Alors que si les deux génies deviennent merengue, le club de la capitale risque de faire cavalier seul pendant longtemps. Pour favoriser ce méga transfert au Barça, le très intransigeant Tebas pourrait fermer sur le montage financier de Joan Laporta, alors que les finances de son club sont pourtant dans le rouge. En faisant cela, le président de la Liga pourrait en outre une crasse à un Florentino Pérez qu'il déteste cordialement...

Escándalo a la vista: LaLiga ayudaría al Barcelona en la operación Haaland https://t.co/7pGHPjVvQN — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 27, 2022