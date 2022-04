Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Tebas livre son sentiment sur l'avenir de Mbappé, Haaland et Dembélé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Aux dernières nouvelles, Kylian Mbappé ne serait plus si sûr de signer au Real Madrid cet été. Il pourrait finalement prolonger avec le PSG. Quant à Erling Haaland, il srait plus proche de Manchester City ou des Merengue que du FC Barcelone. Enfin, Ousmane Dembélé serait de nouveau sur le point de prolonger avec le Barça, même si les dirigeants blaugrana n'ont aucune intention de revoir leur proposition à la hausse et que son agent réclame toujours plus au niveau salarial.

Mais à Radio Marca, le président de la Liga, Javier Tebas, a infirmé la plupart de ces rumeurs. Et comme il est plutôt au fait des affaires de tous les clubs de l'élite espagnole, on peut penser qu'il est bien informé sur le sujet. Selon lui, donc, Kylian Mbappé "finira par signer avec le Real Madrid". En revanche, il est "impossible" qu'Erling Haaland signe au FC Barcelone. Et enfin, il pense qu'Ousmane Dembélé "ne prolongera pas" chez les Blaugrana. Et donc qu'il ira au PSG, avec lequel il se serait déjà mis d'accord...

Pour résumer Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est exprimé sur les possibles transferts de Kylian Mbappé au Real Madrid, Erling Haaland au FC Barcelone et la possible prolongation d'Ousmane Dembélé. Selon lui, l'ailier français ne restera pas en Catalogne.

