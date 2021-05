Real Madrid, FC Barcelone : Zidane et Guardiola font autant parler que Villarreal

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : Zidane s'en va, Mbappé s'éloigne

Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne consacre sa Une à la victoire de Villarreal sur Manchester United hier au terme d'une interminable séance de tirs au but (11 à 10 !) et titre joliment à propos du club valencian : "Ce n'est pas jaune, c'est de l'or !". Mais il est également question du Real Madrid, évidemment, et du départ annoncé hier soir par un journaliste italien de Zinédine Zidane ainsi que de la volonté du PSG de conserver coûte que coûte Kylian Mbappé la saison prochaine.

AS : Allegri en pole pour succéder à Zidane

Même maquette que Marca pour la Une d'AS : au centre, la victoire de Villarreal ; en haut, un encadré sur le Real Madrid. Là aussi, il est question du départ de Zinédine Zidane. Mais alors que Marca avance trois noms pour lui succéder, AS va à l'essentiel : le favori, c'est l'Italien Massimiliano Allegri. Et ce alors que La Gazzetta dello Sport annonce aujourd'hui en Une que le Sarde est plus proche de la Juventus Turin ou de l'Inter Milan.

El Mundo Deportivo : Guardiola, le désiré

Comme révélé hier, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a qu'un seul rêve pour diriger son équipe. Ce n'est ni Ronald Koeman, ni Xavi mais Pep Guardiola. C'est lui qui a lancé la carrière de l'ancien milieu comme entraîneur professionnel en 2008 et il a bien l'intention de le faire revenir, que ce soit cet été ou en 2022.