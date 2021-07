Real Madrid, Girondins - Mercato : la vérité éclate sur l’avenir de Koundé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Actuellement en stage de pré-saison au Portugal avec le FC Séville, l’avenir de Jules Koundé reste incertain. Plusieurs médias espagnols ont notamment révélé que l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux souhaiterait rejoindre le Real Madrid. Mais une condition bloquerait son dossier.

Selon AS, aucune offre n’a été transmise pour le défenseur central français. Pour le lâcher, la direction du FC Séville, qui n’a pas d’obligation de vente, espérerait tirer un montant proche de sa clause libératoire, soit 80 millions d’euros. On imagine qu’une telle somme peut être dissuasive. Néanmoins, le mercato estival n’est pas fini et Manchester United aurait placé Jules Koundé en plan B en cas d’échec dans le dossier Raphaël Varane.

Annoncé très courtisé, Jules Koundé n'a pas vu un seul club transmettre pour le moment une offre officielle au FC Seville.



