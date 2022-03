Real Madrid - INFO BUT! : un Tricolore courtisé en Italie

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Real Madrid, Ferland Mendy (26 ans) suscite l’intérêt prononcé d’une grosse écurie de Serie A. Selon nos informations, le latéral gauche international français figure en bonne position sur les tablettes de la Juventus Turin, où évolue notamment son compatriote Adrien Rabiot.

Alors que le Brésilien Alex Sandro a été placé sur la liste des transferts (son nom a notamment été soufflé à certaines formations de Premier League), la Vieille Dame apprécie fortement le profil de l’ancien joueur du Havre et de Lyon. Apparu à dix-sept reprises cette saison en championnat (1 but et 1 assist), Mendy pourrait être mis en concurrence avec Luca Pellegrini afin de rajeunir l’arrière-garde des Bianconeri. À en croire les dernières indiscrétions, les dirigeants turinois envisagent de proposer autour de trente millions d’euros pour arracher la signature du natif de Meulan-en-Yvelines.

Reste désormais à connaître la position du principal intéressé, ainsi que celle des Merengue qui avaient versé la bagatelle de 48 M€ pour le recruter lors de l’été 2019.