Real Madrid, Juventus : Haaland veut mettre Cristiano Ronaldo à l’amende

top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Alors qu'il pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été, Erling Haaland ne cache pas ses ambitions d’aller chercher les records de Cristiano Ronaldo, notamment en Ligue des Champions. On imagine facilement qu’un plus grand club pourrait faciliter les objectifs de l'attaquant norvégien.

"S’il y a un homme pour battre les records de Cristiano Ronaldo, c’est moi. Il a joué 152 matches, marqué 106 fois et délivré 28 passes décisives. J’ai 21 ans et je suis déjà que le même rythme que lui en Ligue des champions. Si tout se passe bien, j’ai le temps suffisant pour battre les records des meilleurs", a déclaré Erling Haaland selon des propos rapportés par Sport.fr. Au vu de ses statistiques jusqu’à aujourd’hui, l’ancien joueur de Salzbourg a les moyens pour y parvenir.

Erling Haaland: “If there is a man to break Ronaldo's scoring records, it's me. I have played 152 games and scored 106 times. I am still 21 years, and also my Champions League scoring form is keeping up with the best. I will be around for a long time to break people's records.” pic.twitter.com/FFseFFXewk