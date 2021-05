Real Madrid, Juventus - Mercato : la drôle de stratégie de Raiola pour forcer le transfert de Pogba

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En matière de négociations, on peut toujours compter sur Mino Raiola pour faire preuve d'imagination. Le sulfureux agent de joueurs italien n'a pas son pareil pour réaliser des transferts retentissants ou obtenir des prolongations à prix d'or pour ses poulains. Il est en train d'en apporter une nouvelle preuve avec Paul Pogba. Pour rappel, le Français est en fin de contrat dans un an avec Manchester United. Cela fait longtemps qu'il a envie de partir, si possible pour le Real Madrid ou la Juventus Turin.

Il réclame 1,3 M€ de salaire mensuel !

Sauf que les dirigeants des Red Devils auraient plutôt envie de le prolonger. Du coup, pour ne froisser personne, Mino Raiola a trouvé la stratégie idéale : réclamer un salaire astronomique. Selon le Daily Mirror, il demanderait 1,3 M€ net mensuels pour le champion du monde 2018 ! Un montant totalement irréel, qui a le don d'exaspérer le club anglais.

Et c'est bien là le but de Mino Raiola. Au mieux, MU est contraint de vendre son joueur, avec qui il ne parvient pas à trouver d'accord pour une prolongation à un an de la fin de son contrat ; au pire, Pogba est couvert d'or dans un club qui retrouve de sa splendeur. Reste que maintenant que Zinédine Zidane est annoncé partant du Real Madrid et qu'il pourrait prendre la direction de la Juventus Turin, le choix prioritaire de Pogba devrait être un retour chez la Vieille Dame…