Real Madrid : Kroos mise sur Cristiano Ronaldo et envoie un message fort sur son avenir

Toni Kroos (32 ans) n’a toujours pas compris le départ de Casemiro à Manchester United mais sa vie continue au Real Madrid. Le milieu de terrain allemand, lui, n’a en effet pas prévu de quitter la Casa Blanca pour tenter une nouvelle expérience à la fin de son contrat en juin 2023.

« J'ai une excellente relation avec le Real Madrid, je l'aime beaucoup. Le président, l'équipe, les supporters. Je ne partirai pas, a-t-il expliqué dans la presse espagnole. J'ai une relation étroite avec Florentino. C'est une personne de bon coeur. Je sais qu'il n'a jamais essayé de me vendre (rires), je suis arrivé pour seulement 25 M€ (en 2014). Le club me tient beaucoup à cœur. »

Interrogé au sujet de Cristiano Ronaldo, en difficulté à Manchester United, Kroos le voit encore performant malgré son âge. « Vous pouvez le voir jouer au football le week-end, qu'il rentre chez lui avec la Ferrari et qu'il est sur l'énorme affiche, a-t-il rappelé. Ce que vous ne voyez pas : Ce qu'il investit chaque jour pour le rester, toujours pour s'améliorer. Regardez-le, il a 37 ans. Incroyable. »

