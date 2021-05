Real Madrid - Mercato : l'avenir de Zidane serait scellé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

"Mon avenir ? Nous verrons, nous allons parler avec le club mais pas tout de suite. Vous savez très bien la saison que nous avons vécue et à la fin, nous n'avons rien gagné. Nous savons ce que nous devons faire au Real. Le plus important ici, ce sont les joueurs et les supporters. Vous verrez bientôt ce qui va se passer. Pas seulement avec moi, mais pour tout le club la saison prochaine." Interrogé sur son futur ce samedi après la victoire face à Villareal, Zinedine Zidane a une nouvelle fois été énigmatique.

Pourtant, il semblerait que le Real Madrid ait déjà scellé l'avenir de son entraineur. Selon les informations de L'Equipe, la Casa Blanca considérerait qu'un départ de ZZ serait très probable. Si le principal intéressé va rencontrer Florentino Pérez dans les prochains jours pour discuter du sujet, l'ancien joueur de la Juventus serait proche de quitter son poste d'entraineur du Real Madrid. L'issue semble inéluctable... et de plus en plus proche.