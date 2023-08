Real Madrid : l'incroyable trahison qui a fait dérailler l'arrivée de Vinicius Jr au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

A chaque fois que le Real Madrid s'apprête à affronter le FC Barcelone, une vieille histoire ressort sur Vinicius Jr, prétendant que l'ailier brésilien était fan des Blaugranas dans sa jeunesse. L'intéressé nie à chaque fois, lui qui célèbre souvent ses buts en embrassant l'écusson merengue. Eh bien, dans le Mundo Deportivo du jour, l'agent et ancien dirigeant du Barça André Cury révèle que Vini a été à deux doigts de devenir blaugrana. Il s'en est fallu de peu - d'une trahison - pour que son histoire ne s'écrive en Catalogne plutôt qu'à la Maison Blanche.

"Ses agents nous ont trahis"

"A Barcelone, Vinicius était dans notre viseur depuis trois ans. Federico Pena et Stefano étaient ses agents mais ils nous ont trahi et il est parti à Madrid. C'est un chapitre triste de ma vie, non pas parce que j'ai perdu deux amis, mais parce que j'ai découvert qu'ils n'avaient jamais été mes amis, après avoir tout convenu avec eux et avec le club. Après Vinicius, je connaissais bien Rodrygo, qui est pour moi meilleur que Vini. Quand ce dernier est allé au Real, j'ai dit à mon chef au Barça, Pep Segura, qu'il fallait le prendre. Nous sommes allés au Brésil, on s'est mis d'accord avec lui, mais pas avec Santos. Le club demandait 45 M€, le montant de sa clause, nous ne proposions que 20 M€ plus 10 M€ de bonus..."

