Real Madrid, LOSC, OM, Girondins : Pérez éjecte Luis Campos, de nouveau sur le marché ?

Luis Campos est une recrue très courtisée cet été. Depuis son départ du LOSC, où il n’adressait plus la parole à Christophe Galtier depuis des mois, le conseiller spécial de Gérard Lopez est annoncé du côté du Real Madrid.

Invité à évoquer le sujet mercredi soir dans la presse espagnole, Florentino Pérez a balayé cette éventualité d’un revers de main : « Cela ne correspond pas à la réalité, a expliqué le président du Real Madrid sur Onda Cero. Il n’y a rien avec Luis Campos. Nous nous connaissons depuis l’époque Mourinho mais il n’y a rien eu avec lui depuis dix ans. »

Un temps au centre d’une rumeur l’envoyant à l’OM et désormais au cœur de fantasmes liés à l’arrivée de Lopez aux Girondins de Bordeaux, Campos semble donc libre comme l’air. Quel club pourra-t-il rafler la mise ?

