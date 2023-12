Real Madrid, PSG - Mercato : le nouvel appel du pied de Kvaratskhelia aux Merengue

“Le Real Madrid était mon club préféré durant mon enfance”. Cette sortie sur Geo Team, un compte Instagram dédié au football georgien, a de quoi ravir les supporters du Real Madrid. Impressionnant depuis son arrivée à Naples en 2022, “Kvara” détruit tout sur son passage. En 13 matchs de Serie A, l'ailier napolitain en est à 4 buts et 4 passes décisives. Si cet appel de phares aux Merengue embrase les Madrilènes, l’attaquant préfère tempérer.

Désireux de réaliser une saison à l’image de la dernière, Kvaratskhelia souhaite “donner le maximum” pour le club champion d’Italie. Bien qu’il avoue “aimer beaucoup de club”, il ne pense pas au futur et annonce être très heureux en Campanie, toujours au micro de Geo Team.

