Real Madrid - Mercato : 2 coups de frein à la venue d'Erling Haaland

Depuis lundi et la réunion entre Joan Laporta et Mino Raiola à Turin, il est beaucoup question de l'arrivée d'Erling Haaland au FC Barcelone la saison prochaine. Pourtant, les Blaugrana sont sans le sou, au contraire du PSG et de Manchester City, également intéressé, et ils doivent également composer avec la concurrence du Real Madrid. Les Merengue ont rencontré l'agent et le père de l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund l'été dernier, preuve de leur intérêt.

Mais selon Marca, deux points font qu'ils refusent de s'enflammer aujourd'hui et que le pessimisme serait même plutôt de mise dans ce dossier. Le premier, c'est que Haaland n'a jamais exprimé son souhait de jouer au Real. Or, Florentino Pérez tient à ce que ses futures recrues fassent preuve d'enthousiasme à l'idée d'y signer. Un Mbappé qui dit que c'est son rêve depuis toujours, ça le comble. Un Haaland qui laisse la porte ouverte à City, au Barça ou aux Merengue, beaucoup mois. Le second point, c'est que le secteur offensif madrilènes affiche complet. Si Mbappé arrive, il pourrait être aligné avec un Vinicius Jr en feu et un Benzema au sommet. Et un Asensio qui ne démérite pas. En recrutant Haaland, le Real serait contraint de mettre Benzema, chouchou de Pérez, sur le banc. Un vrai casse-tête qu'il songerait à s'éviter…

José Félix Díaz | El Madrid no perderá la cabeza por Haaland. El club no participará de la subasta pública que está armando Raiola. Hay interés en el delantero, pero desde Valdebebas no se quiere entrar en una puja sin fin. pic.twitter.com/PlDR9ph93N — RealEspartaβ (@RealEspartaB) December 15, 2021