Real Madrid - Mercato : 2 destinations possibles pour Hazard ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Hier, le compte Twitter Opta Jean a publié une statistique terrifiante mettant en lumière l'échec d'Eden Hazard au Real Madrid. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019, le Belge n'a joué que 36,7% des matches (73 sur 199) et n'a été titulaire que 21,6% (43 sur 199). Appelé à devenir la nouvelle star de l'attaque merengue à son arrivée, l'ancien Lillois a disparu des radars depuis le match contre Cacereno en Coupe du Roi en janvier, où il s'est fait maîtriser par des amateurs. Carlo Ancelotti ne compte plus du tout sur lui et le confine au banc.

Fabrizio Romano a récemment affirmé qu'une réunion s'était tenue entre les dirigeants madrilènes et Hazard, les deux parties convenant qu'un transfert cet été était la meilleure chose pour tout le monde, même s'il reste un an de contrat. Le média El Espanol, lui, assure que deux destinations sont probables pour l'ailier de 32 ans : la Premier League ou la MLS. En tout cas, il n'ira pas en Turquie, d'où il a reçu des propositions. Cette destination ne lui plairait pas. En janvier, Ekrem Konur avait dit qu'Arsenal le suivait en cas d'échec de la piste Mykhaylo Mudryk, qui est finalement allé à Chelsea. Les Gunners, dont le projet est plutôt porté sur la jeunesse, feront-ils encore partie des candidats à l'accueil d'Hazard une fois l'été venu ?