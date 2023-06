Real Madrid - Mercato : à peine arrivé, Bellingham lance un appel du pied à Mbappé !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Harry Kane au Real et le n°5 de Zidane

« C'est mon capitaine et un grand joueur. Ce qui se passe ou va se passer, je ne dois pas commenter cela car cela ne me concerne pas (...) Déjà, merci à Vallejo de m’avoir donné son numéro 5. J'admire Zinédine Zidane et l'héritage qu'il a dans ce club avec ce numéro. C'est un numéro qui m'inspire. Le 22 a longtemps été mon numéro, mais maintenant je vais porter le 5. On verra dans le futur. »

Pourquoi le Real plutôt que la Premier League ?

« C’est le meilleur club de l’histoire, je ne pouvais pas rater l’occasion de jouer dans un club qui a tant brillé historiquement. Je pense que le respect que le Real Madrid a en Angleterre et le pedigree qu'il a en Europe est énorme. L'histoire de Madrid m'attire et je veux en faire partie. L'argent n'est pas important pour moi. Je n'y ai jamais pensé dans ma carrière. Je ne choisis pas une équipe en fonction de l'argent. Je voulais venir ici rapidement. »

« Mbappé, qui ne voudrait pas jouer avec lui ? »

La rumeur Mbappé et la concurrence au milieu

« Sept milieux de terrain au Real Madrid ? C'est une expérience incroyable. Jouer avec Modrić et Kroos sera extraordinaire. J'espère apprendre d'eux (...) Mbappé ? Je ne connais pas sa situation. J'ai vu des informations sur Twitter, c'est tout. Est-ce que j'aimerais jouer avec lui ? Qui ne le voudrait pas ? »

Son premier contact avec Ancelotti

« Je sais qu'il y a beaucoup d’exigence ici, j'ai une grande responsabilité. Quand tu joues à un niveau professionnel, avec des adultes, même si tu es un enfant, tu dois apprendre plus vite. Je me suis toujours bien adapté. Je sais à quel point c'est important. J’ai parlé à Ancelotti, je pense que c'est un entraîneur incroyable. C'est une bonne opportunité pour moi d'être avec l'un des meilleurs de l'histoire. Je suis ravi qu'il me veuille dans son équipe. »