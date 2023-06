Real Madrid - Mercato : accord trouvé pour la troisième recrue estivale !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En effet, d'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, dont aucun transfert n'échappe, la Casa Blanca aurait trouvé un accord avec l'Espanyol Barcelone pour le transfert de Joselu. Il s'agirait d'un prêt d'une saison qui devrait coûter 500 000 euros au Real Madrid avec une option d'achat non obligatoire.

🚨 Understand Real Madrid have finally completed Joselu deal — been told it’s signed, here we go!



Exclusive details of the agreement:



◉ Loan until June 2024;



◉ €500k loan fee to Espanyol;



◉ Buy option clause NOT mandatory for €1.5m;



◉ Joselu will reduce his salary. pic.twitter.com/mgt7OKZu6k