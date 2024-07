Real Madrid Mercato : Alaba pourrait accélérer l'arrivée de Yoro (LOSC)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Même s'il a accompagné la délégation autrichienne en Allemagne pour l'Euro, même s'il apparaissait sur le banc en tenue officielle, David Alaba ne faisait pas officiellement partie des 25 joueurs convoqués par Ralf Rangnick. Il n'est toujours pas rétabli de sa rupture des ligaments croisés d'un genou survenue contre Villarreal (4-1) le 17 décembre. Et selon un média de son pays, il ne semble pas prêt de revenir...

Yoro devra bien arriver cet été, pas en 2025

En effet, Alaba aurait des difficultés à monter des escaliers, selon un journaliste de Heute, qui l'a vu monter en tribune dans des stades allemands. Cette même source assure qu'au vu de cette récupération ralentie, David Alaba ne pourrait pas être opérationnel avant 2025. Et cela va forcément bouleverser les plans du Real Madrid. Car actuellement, entre la blessure de l'Autrichien et le départ de Nacho, la Maison Blanche n'a qu'Antonio Rüdiger et Militao comme défenseurs centraux valides.

Il va donc lui falloir en recruter un nouveau. Et ce devrait être Leny Yoro. Aux dernières nouvelles, la Maison Blanche, sachant que le joueur tenait absolument à venir chez elles, était prête à prendre son temps, quitte à ce que l'international Espoirs aille au bout de son contrat avec le LOSC et ne débarque qu'en 2025. Mais vu l'urgence de la situation, il va lui falloir négocier une indemnité qui arrangerait tout le monde, y compris les Dogues. Et on parle là d'une somme supérieure à 50 M€...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

‼️ Malas noticias para el Madrid con la lesión de Alaba



👉 La recuperación del central podría ser más larga de lo previsto inicialmente: no reaparecerá, según varias informaciones, hasta 2025https://t.co/qMfNHifGI7 — Diario SPORT (@sport) July 9, 2024