Real Madrid – Mercato : Ancelotti drague ouvertement une priorité du FC Barcelone

Une querelle de plus entre Barcelonais et Madrilènes. Cette fois-ci pas d’histoire d’argent, d’arbitrage, ou de franquisme, mais bien de football. Présenté depuis plusieurs semaines comme le futur du Barça pour succéder à Sergio Busquets, qui se fait de plus en plus vieux, Gabri Veiga se retrouve disputé par les deux mastodontes espagnols.

Pour mettre un petit peu plus d’huile sur le feu, Carlo Ancelotti a répondu à plusieurs questions concernant le joueur du Celta Vigo : « J’aime Gabri Veiga, c’est un bon joueur avec de la qualité ». Pour s’attacher les services du jeune milieu espagnol, Fabrizio Romano a évoqué une clause libératoire de 40 millions d’euros.

"Talks about next season's squad? We have already talked about everything with the club", Ancelotti added.