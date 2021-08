Real Madrid - Mercato : Ancelotti fait un premier choix fort

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Martin Odegaard pas inscrit en Liga ! Selon les informations d’Onze Mondial, le milieu offensif du Real Madrid est poussé vers la sortie. Le norvégien ne figurerait pas sur la liste des joueurs inscrits en championnat espagnol puisqu’aucun numéro ne lui aurait été donné pour la saison à venir.

Selon diverses sources, notamment AS et Fabrizio Romano, Mikel Arteta, toujours coach d’Arsenal aurait fait du meneur de jeu sa priorité. Et pour cause, Odegaard l’aurait convaincu lors de son prêt la saison passée.

Toujours selon AS, le Real Madrid en quête de liquidités souhaiterait transférer Martin Odegaard contre un chèque de 50 millions d’euros environ. Fabrizio Romano lui rapporte que le club anglais va bientôt passer à l’action. Reste à savoir si Arsenal serait prêt à sortir un si gros chèque. Affaire à suivre.

Martin Ødegaard would love to re-join Arsenal. He was really happy during his loan spell last season and he’s waiting for Arsenal bid to be accepted by Real Madrid, once the green light arrives. ⚪️🇳🇴 #AFC



Ødegaard has a great relationship with Arteta and board members too.