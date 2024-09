Real Madrid Mercato : Ancelotti fait une annonce forte sur son avenir

A 65 ans, Carlo Ancelotti serait en droit de profiter d'une belle retraite, lui qui a connu une carrière de joueur très réussie avant un passage sur le banc encore meilleur. D'ailleurs, beaucoup pensaient qu'il allait s'arrêter très prochainement, après qu'il a déclaré que son deuxième passage au Real Madrid serait son dernier contrat ou encore qu'il supportait difficilement tout le stress inhérent à son travail. Mais visiblement, l'été lui a fait du bien...

"Je me vois entraîner encore longtemps"

Ce samedi, lors d'un colloque, il a déclaré : "Avant un match, je suis nerveux, je ressens la pression. Tant que ce sera comme ça, je continuerai. Je me vois entraîner encore longtemps. Tant que j'aurais cette flamme pour le football, je continuerai". A moins d'une saison catastrophique, la Maison Blanche devrait donc pouvoir compter sur Don Carlo encore longtemps. Et personne ne sera mécontent de cette nouvelle côté madridiste puisqu'en cinq saisons (2013-14 et depuis 2021), l'Italien a ramené trois Champions League, autant de Supercoupes d'Europe, deux Mondiaux des clubs, deux Liga, deux Coupes du Roi...

