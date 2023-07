Real Madrid – Mercato : Ancelotti fixe ses priorités de l'été, Mbappé n'en fait pas partie !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si l'on en croit les informations de la Cadena SER, Carlo Ancelotti a demandé deux choses à son président Florentino Perez au Real Madrid. Conscient que le poste de latéral gauche était sensible chez les Merengue et qu'Eduardo Camavinga était bien meilleur au milieu que dans ce registre, l'Italien a demandé à sa direction de recruter un véritable latéral gauche... Tout en conservant en plus Ferland Mendy pour doubler le poste.

Pas d'offensive prévue cet été pour Alphonso Davies (Bayern)

Aujourd'hui, le Real Madrid se montre relativement attentiste sur le dossier malgré les rumeurs évoquant un intérêt pour João Cancelo (Manchester City) ou Alphonso Davies (Bayern Munich). Comme le rapporte d'ailleurs Marca, le dossier du Canadien ne sera pas ouvert à l'été 2023 vu les exigences élevées des Bavarois.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Bayern, Alphonso Davies – qui rêve de jouer au Real Madrid – n'a aucune intention de prolonger et ce dossier deviendra à nouveau abordable à l'été 2024. C'est d'ailleurs à cette horizon que Florentino Perez aurait prévu de passer à l'action. Pour mettre la pression à son latéral de 22 ans, le club munichois a recruté Raphaël Guerreiro en concurrent mais les plans de l'ancien joueur des Vancouver Whitecaps ne changent pas : comme pour Kylian Mbappé, ce sera Madrid tôt... ou tard.

