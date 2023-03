Real Madrid - Mercato : Ancelotti ne comprend plus Benzema et a identifié son successeur

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Muet devant le but et méconnaissable dans le jeu lors des deux derniers matchs, Karim Benzema inquiète au Real Madrid. Et notamment Carlo Ancelotti, qui selon les indiscrétions du journaliste de Relevo, Sergio Santos, ne comprendrait pas ce qui se passe avec l'attaquant français. L'ancien Lyonnais serait ailleurs. Il y aurait un sentiment au club que le Ballon d’Or 2022 n’est plus aussi concentré qu’avant, et ça se ressentirait dans les matchs et à l'entraînement.