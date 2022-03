Real Madrid - Mercato : Ancelotti sait de quoi l’avenir de Camavinga sera fait

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Présent ce dimanche en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de Majorque, pour le compte de la 28e journée de Liga, Carlo Ancelotti a été interrogé sur Eduardo Camavinga. L’occasion pour l’entraîneur du Real Madrid de rappeler que l’avenir du milieu de terrain français s’inscrivait plus que jamais du côté de la Casa Blanca.

"Camavinga est le présent et l'avenir du club"

"Sa position est très claire. Pour nous et pour lui. Eduardo Camavinga est le présent et l'avenir du club. Le jour où Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos seront plus âgés, nous aurons des joueurs comme Camavinga, Federico Valverde ou Antonio Blanco en remplacement de ces légendes", a lâché le technicien italien devant la presse.

🔴🎙️ 𝙀𝙉 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏𝙊 | ¡Rueda de prensa de @MrAncelotti en la previa del #MallorcaRealMadrid! https://t.co/YkzL9AI2eb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2022