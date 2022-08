Real Madrid – Mercato : Ancelotti scelle l’avenir de Dani Ceballos

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid vient de perdre son milieu de terrain brésilien Casemiro, parti à Manchester United. Alors que le mercato se termine dans quelques jours, plusieurs joueurs pourraient encore quitter le club mancunien. Avant un nouveau match de championnat, Carlo Ancelotti vient de sceller l’avenir de Dani Ceballos.

Se Queda

Présent en conférence de presse, il s’est exprimé : « Dani va rester. Il n'y aucun doute. Il veut rester et nous sommes ravis. Il n'a pas encore beaucoup joué, mais à partir de la semaine prochaine, nous aurons des matchs tous les trois jours et il aura plus de minutes parce qu'il le mérite. »