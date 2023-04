Real Madrid - Mercato : Ancelotti se voit rester encore 10 ans !

Le Real Madrid a bien démarré sa quinzaine de tous les dangers, lui qui va affronter le FC Barcelone en demi-finale retour de Coupe du Roi puis Chelsea en quarts de la Champions League. Si son carton sur Valladolid (6-0) ne lui permettra pas de se rapprocher de la 1ère place en Liga, le Barça s'étant lui aussi largement imposé hier (5-0 à Elche), il a au moins engrangé de la confiance. Et sans doute soulagé quelque peu Carlo Ancelotti, la pression pesant sur les épaules de l'Italien étant forte depuis quelques semaines.

D'ailleurs, le très expérimenté technicien a répété après la partie qu'il comptait rester au Real jusqu'à ce qu'on le mette dehors ! "Je suis confiant en raison des joueurs que j'ai et du soutien que je reçois au sein du club. J'ai déjà clarifié mon avenir. Mon contrat se termine en 2024 et mon plan est d'aller au bout. Si le Real Madrid est content de moi, eh bien, je resterai jusqu'en 2034 !" Il aurait alors 74 ans...

